Tragico incidente questa notte, 27 aprile 2022, verso le 2:30, su via di Boccea, a Roma: morto sul colpo un 22enne, gravemente feriti due amici che viaggiavano con lui.

Tragico incidente su via di Boccea: morto un 22enne

Il sinistro è avvenuto questa notte: per cause ancora da accertare, l’auto condotta dal giovane si è ribaltata, causando così la morte del 22enne. Ricoverati in codice rosso gli altri due ragazzi, di 21 e 22 anni, che erano in auto con la vittima.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Foto di repertorio