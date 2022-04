Roma, paura in pieno centro: tre ragazzi investiti da un’auto all’uscita di un locale

Brutto incidente in pieno centro a Roma, verso le quattro di questa notte: un gruppo di tre giovani è stato investito da un’auto all’uscita di un locale.

Roma, incidente in pieno centro: investiti tre ragazzi

Come riportato dal Messaggero, l’incidente è avvenuto in via Quattro Novembre: un ragazzo di 22 anni, alla guida di una Alfa Romeo, per cause ancora da accertare, ha sbandato prendendo in pieno tre adolescenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a portare due dei ragazzi al pronto soccorso del Bambino Gesù in codice giallo. Il terzo ragazzo è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Nessuno dei feriti, comunque, è da considerarsi in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Locale del gruppo Trevi, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto di repertorio