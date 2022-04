A1, chiusa per una notte la stazione di Frosinone: info e dettagli

A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte la stazione di Frosinone: i dettagli e tutte le info.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di un palo di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 aprile, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino.

