Paura su via Casilina, tra Labico e Palestrina: auto si ribalta, un ferito

Paura su via Casilina verso le ore 14:00 di oggi, 26 aprile 2022: un’auto si è ribaltata, causando un ferito e disagi alla viabilità.

Incidente su via Casilina: auto si ribalta, un ferito

Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda si è ribaltata oggi pomeriggio, in località Fontana Chiusa, in direzione Roma. Da una sommaria ricostruzione, sembrerebbe che il conducente dell’auto abbia perso il controllo della vettura. Sul posto, un’ambulanza, che ha provveduto a prestare soccorso al ferito, e i Carabinieri.

Come riportato da Astral Infomobilità, si sono create code in entrambe le direzioni e si transita ad intermittenza. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio