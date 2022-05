Il volo Ariane 257 è previsto per il 22 giugno. Il primo Ariane 5 dell’anno orbiterà attorno a due satelliti per telecomunicazioni geostazionari, MEASAT-3d e GSAT-24.

La missione VA257 aiuterà a migliorare la copertura della banda larga nella regione Asia-Pacifico.

Ariane 5, il prossimo lancio di Arianespace previsto per il 22 giugno

Questo lancio di Ariane 5 dal Centro spaziale della Guiana Francese, lo spazioporto europeo, è previsto per il 22 giugno, durante una finestra di lancio dalle 21:03 alle 22:43 UTC.

I satelliti saranno lanciati per due importanti attori e clienti Arianespace di lunga data: MEASAT, il principale operatore satellitare malese, e NewSpace India Limited (NSIL), una società del governo indiano sotto il Dipartimento dello Spazio (DOS).

MEASAT-3d, da collocare insieme a MEASAT-3a e MEASAT-3b nello slot orbitale 91,5°E, è un satellite per telecomunicazioni multi-missione costruito da Airbus Defence and Space. Questo nuovo satellite migliorerà in modo significativo le velocità della banda larga fino a 100 Mbps per utente in aree con rete terrestre limitata o assente in tutta la Malesia, continuando a fornire ridondanza e capacità aggiuntiva per la distribuzione di video in HD, 4K e, infine, 8K nella regione Asia-Pacifico .

GSAT-24, un satellite per comunicazioni di classe 4 tonnellate in banda Ku costruito dall’Indian Space Research Organization (ISRO) per NewSpace India Limited (NSIL) che fornirà servizi televisivi, di telecomunicazione e di trasmissione di alta qualità sull’India. Il satellite GSAT-24 è la prima missione satellitare di comunicazione Demand Driven intrapresa da NSIL.

Il lanciatore per carichi pesanti Ariane 5 è un programma dell’ESA realizzato in collaborazione tra le istituzioni pubbliche e l’industria. ArianeGroup è l’appaltatore principale per lo sviluppo e la produzione di Ariane 5, nonché responsabile delle operazioni della campagna fino al decollo.

Ariane 5 è commercializzato e gestito da Arianespace dal Guiana Space Center di Kourou, con il supporto dell’agenzia spaziale francese CNES, in quanto responsabile della progettazione e della manutenzione del raggio di lancio e delle strutture di preparazione del satellite.