Esplode il deodorante spray, 12enne in pericolo di vita

Il caso attuale, accaduto in Germania, mostra il pericolo di ignizione, soprattutto con contenitori pressurizzati che contengono anche una miscela gas-liquido infiammabile.

La miscela di gas che fuoriesce dal deodorante è stata accesa dai ragazzi, con gravi conseguenze

Giovedì, un 12enne e due ragazzi di 11 anni hanno “giocato” in giardino con una bomboletta di deodorante e il fuoco. Alle 16:30 c’è stata un’esplosione. I due 11enni sono rimasti per fortuna illesi, ma il 12enne ha dovuto essere trasportato in aereo da Bad Bentheim all’ospedale grande ustioni. Secondo “Spiegel Online” c’è il rischio di morte.

Ancora e ancora, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si verificano incidenti simili o anche più gravi con spray deodoranti. Come riporta ulteriormente il giornale “Spiegel”, ad esempio, a dicembre, una diciottenne ha provocato una grave esplosione perché prima ha spruzzato molto deodorante in una stanza per sballarsi e poi ha acceso una sigaretta.

Ha anche subito gravi ustioni e ha dovuto essere trasportata in una clinica speciale. Un uomo, invece, nell’estate del 2020 ha causato quasi mezzo milione di euro di danni perché ha cercato di eliminare un nido di vespe con un deodorante e un accendino. Alla fine, l’intera capriata del tetto è andata a fuoco. In Italia, l’utimo caso di cui ne hanno parlato le cronache è accaduto a Operaiin provincia di Milano, quando un 12enne è rimasto gravemente ustionato dando fuoco a giornali e spruzzano una bomboletta spray.

Le condizioni del 12enne sembravano almeno all’inizio molto critiche, tanto che la centrale operativa di emergenza e urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l’elisoccorso.