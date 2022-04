Violenta rapina a Monteverde, anziano in gravi condizioni

Rapina violentissima in un appartamento Monteverde. A farne le spese un povero anziano ricoverato in codice rosso al San Camillo.

Rapina violenta in una casa di Monteverde

Brutto episodio nel quartiere di Monteverde, a Roma. Intorno alle ore 15 di ieri, domenica 25 aprile 2022, in via Falconieri, un uomo anziano ha subito una rapina violentissima nella sua abitazione.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona che, vedendo il corpo dell’uomo a terra, hanno subito allertato i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.

Al momento, purtroppo, non però non è chiaro quando si sia consumata l’aggressione. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverato in gravi condizioni di salute.