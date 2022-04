Di seguito, il comunicato dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi in merito alla campagna di educazione ambientale “Ascoltando il canto degli uccelli”.

Fare Verde Fiuggi, campagna di educazione ambientale Ascoltando il canto degli uccelli

Inizia il primo maggio la nuova Campagna di educazione ambientale dell’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi.

Ascoltare il canto degli uccelli è sicuramente una delle pratiche che aiuta l’essere umano a ritrovare il proprio equilibrio interiore. Associare questa armoniosa melodia alla possibilità di praticare “Birdwatching” sarà emozionante.

Quale migliore opportunità per approfittare di quanto Madre Natura ci dona gratuitamente? L’associazione ambientalista Fare Verde Gruppo Fiuggi in collaborazione con l’Ente Regionale “Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi” vi propone la campagna di educazione ambientale “Ascoltando il canto degli uccelli “, che inizierà domenica 01 maggio e si concluderà domenica 10 luglio 2022.

Le finalità di questa campagna sono:

conoscere le specie di avifauna presenti nella Riserva Naturale;

ascoltare il loro canto;

osservare le loro abitudini;

ammirare il ciclo di riproduzione;

trasmettere il rispetto per la Natura, abbracciare gli alberi e molto altro…..

Essa è rivolta alle scolaresche, alle famiglie e a chiunque voglia partecipare ad una giornata a contatto con la Natura. Alcuni tra i docenti che parteciperanno alle giornate: dott.ssa Giuseppina Bonaviri, dott. Ermanno de Pisi, dott. Francesco Coccia…

Non dobbiamo mai dimenticare che la maggior parte di noi ha ricevuto il massimo da Madre Natura.

Proprio per questo principio, a cui teniamo in modo particolare, abbiamo deciso di dedicare almeno una delle 7 tappe per le persone diversamente abili. Le giornate della campagna gratuita saranno in totale 7.

L’associazione metterà a disposizione dei partecipanti una dotazione di strumenti adatti ad avvistare l’avifauna presente nella Riserva; tuttavia, consigliamo a chi in possesso di attrezzatura personale, di portarla al proprio seguito.