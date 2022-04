Ladro di Ferentino sorpreso a rubare si nasconde nel controsoffitto

Ladro viene sorpreso a rubare all’interno di un esercizio commerciale di Frosinone e si nasconde nel controsoffitto.

Scoperto ladro di Ferentino: si nascondeva nel controsoffitto

Il tutto è successo la scorsa giornata all’interno di un negozio di Frosinone. Un malvivente, residente a Ferentino, si è intrufolato all’interno dell’esercizio commerciale passando per la finestra posta sul retro.

Forzata la cassa e messo a soqquadro il locale, subito è scattato l’allarme a, ad intervenire, è stato il personale di emergenza del 112. Non vedendo vie di fuga, l’uomo ha spostato due pannelli del controsoffitto cercando di passare per l’intercapedine ma, purtroppo per lui, lì ha terminato la corsa.

I militari l’hanno prontamente bloccato e arrestato con l’accusa di furto.