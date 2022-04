Gli equipaggi della Polizia di Stato della squadra fluviale del distaccamento di Fiumicino della Questura di Roma, impegnati a bordo di moto d’acqua, per servizio di assistenza alle regate veliche organizzate dalla lega navale italiana sezione di Ostia.

Nello specchio di mare antistante il porto di Roma, alle ore 10:30 odierne, sono intervenuti prontamente per prestare soccorso ad una imbarcazione a vela con due persone a bordo, che mentre faceva rientro in porto, a causa del forte vento, stava per finire sulla scogliera.

Le persone a bordo dell’imbarcazione sono state tratte in salvo e la barca assicurata presso la banchina dello scalo portuale.