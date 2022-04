Nella serata di ieri, venerdì 22 aprile, alle 23.07 italiane un forte terremoto ha colpito la Bosnia Erzegovina. La scossa è stata così forte da essere avvertita anche in Italia.

La terra continua a tremare e ieri sera un forte terremoto, di magnitudo M 6.0, ha colpito la Bosnia Erzegovina, ad una profondità ipocentrale stimata intorno a 10 km. L’epicentro è circa 60 km a sud di Mostar. La scossa è stata avvertita in varie zone dell’Italia: a Roma e nella provincia, sul litorale e in alcune zone della provincia di Latina. Il tutto è testimoniato dall’INGV e dalle numerose segnalazioni arrivate sui social.

In generale l’evento è stato ampiamente risentito in tutta la costa adriatica e in gran parte delle regioni centro-meridionali.

Foto di repertorio