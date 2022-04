Italo Treno assume 60 Operatori d’Impianto diplomati: come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Italo Treno assume 60 Operatori d’Impianto diplomati: ecco allora tutte le indicazioni utili per potersi candidare, compresi i requisiti richiesti dalla compagnia ferroviaria.

Requisiti

avere un’età inferiore a 29 anni

possesso di diploma tecnico o scientifico con, preferibilmente, indirizzo in elettrotecnica

disponibilità ad eventuale trasferimento presso le sedi di lavoro (Milano o Venezia)

disponibilità a lavorare su turni h24 e nei giorni festivi

Tipologia di contratto e selezione

Per coloro che saranno selezionati per il ruolo di operatori d’Impianto è previsto un contratto di apprendistato professionalizzante che prevederà la frequenza obbligatoria di un percorso formativo per conseguire le abilitazioni necessarie allo svolgimento del ruolo. I candidati verranno poi selezionati tramite il superamento di prove psicoattitudinali e di visite mediche specifiche.

Italo Treno assume: come candidarsi