Fiumicino. Incidente mortale sulla SS 296: deceduto un ciclista, strada chiusa

A causa di un incidente avvenuto oggi pomeriggio, 22 aprile 2022, è stata provvisoriamente interdetta al traffico la strada statale 296 “della Scafa”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 4 a Fiumicino (RM).

Incidente mortale sulla SS 296: deceduto un ciclista

Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un automobilista ed un ciclista, provocando il decesso di quest’ultimo.

Al momento il traffico è deviato lungo percorsi alternativi con indicazioni in loco.

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118, per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio