Un cittadino di nazionalità polacca è stato denunciato dalla Polizia Locale per aver tentato di occupare un immobile dell’ATER in via Ostuni, zona Quarticciolo.

Quarticciolo, l’intervento della Polizia Locale

Una pattuglia del V Gruppo Casilino, a seguito di segnalazione, è intervenuta nello stabile sorprendendo un uomo sul pianerottolo dell’appartamento che, a prima vista, non presentava segni di effrazione. Tramite personale ATER, subito contattato, gli agenti sono entrati all’interno dell’alloggio e hanno scoperto un buco sul soffitto che, attraverso una scala, permetteva il collegamento con la terrazza condominiale.

Dagli elementi raccolti è emerso come W.T, di 56 anni, si fosse adoperato nel tentativo di occupare l’appartamento il cui assegnatario era morto solo da pochi giorni. Tentativo subito stroncato grazie al tempestivo intervento dei caschi bianchi. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata occupazione e danneggiamento di bene pubblico