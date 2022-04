Controlli al Quarticciolo. Sequestrati hashish, mannite e quasi 2000 euro

Dopo aver passato la setaccio le vie di Esquilino, nella giornata di ieri, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’attenzione della Questura di Roma si è rivolta nella zona del Quarticciolo ed in particolare su Giorgio Morandi e La Rustica.

I fatti

Gli agenti del V Distretto Prenestino, del commissariato Torpignattara e della Squadra Mobile, unitamente alle Unità cinofile della Polizia di Stato, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio diretto alla verifica e al controllo di persone irregolari, al contrasto dell’abusivismo, ma soprattutto alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga.

Sono state identificate 121 persone, 41 delle quali gravate da precedenti di polizia; effettuati 11 posti di controllo e sono stati controllati 92 veicoli di cui 1 sequestrato. Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria, sono state effettuate 4 perquisizioni preventive per la ricerca di sostanze stupefacenti e 1 perquisizione per la ricerca di armi.

Sempre nello stesso ambito 2 persone sono state arrestate e sono stati sequestrati 120 grammi di cocaina, 16 grammi di hashish, 184 grammi di mannite, circa 1.800,00 euro in contanti, materiale per il taglio, pesatura e confezionamento.