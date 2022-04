Nottata di paura a Tivoli dove è stato svaligiato un bar. Portati via sigarette, gratta e vinci e soldi nella cassa.

Furto nella notte in un bar di Tivoli

Tutta la vicenda è in mano agli inquirenti. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, alcuni malviventi, intorno alle 02:20 di questa notte, sono riusciti a forzare l’ingresso di un bar (con un piede di porco) e ad entrare.

Una volta all’interno, i malviventi hanno messo a soqquadro l’interno locale con un quantitativo di danni ancora da quantificare. Non solo, in poco tempo hanno portato via tutto l’incasso presente nella cassa oltre a gratta e vinci e sigarette.

Sul posto sono subito sopraggiunti i poliziotti, allertati da l’allarme suonato dal concessionario adiacente. Ora è caccia ai ladri.