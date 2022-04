Nessun richiamo del medicinale antiepilettico: la rettifica

Nessun richiamo volontario dalle farmacie dei tre lotti del medicinale usato contro le crisi epilettiche: la rettifica.

Antiepilettico, nessun richiamo volontario dalle farmacie

In rettifica a un recente comunicato dello Sportello dei Diritti, che abbiamo pubblicato integralmente, si specifica che non c’è stato nessun richiamo volontario dalle farmacie dell’antiepilettico della società UCB Pharma preso in considerazione.

Dalla rettifica della notizia si legge: “con una nota effettivamente concordata con AIFA e inviata alle associazioni di categoria e società scientifiche competenti in data 14 aprile, UCB segnalava, di concerto con AIFA, che: