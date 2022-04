Notte dei Musei 2022 a Roma. Torna sabato 14 maggio l’appuntamento che è stato interrotto per due anni a causa della pandemia. La cultura torna dunque a essere fruita gratuitamente, o quasi, in una notte in cui la Capitale tornerà a essere protagonista.

Notte dei musei 2022 il 14 maggio a Roma: le info

La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, giunge alla sua 12a edizione a Roma ed è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

La Capitale aderisce all’iniziativa con l’apertura straordinaria al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (con ultimo ingresso ore 01.00), gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale con biglietto al costo di 1 euro (salvo possibili eccezioni) ingresso nei Musei Civici gratuito per i possessori della MIC Card.

Un’occasione unica per visitare i principali Musei in un orario insolito e godersi le mostre, nonché spettacoli di musica, teatro e danza.

I musei che parteciperanno

I Musei Civici coinvolti sono i seguenti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi.

La Notte dei Musei 2022: i prossimi eventi a Roma

Il termine per la partecipazione da parte degli enti è scaduto alle 12 del 21 aprile 2022, e pertanto il programma completo delle aperture e degli spettacoli uscirà nei prossimi giorni. Il WeGil di Roma sarà sicuramente uno dei protagonisti.

Il WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio nel quartiere Trastevere gestito dalla società regionale LAZIOcrea S.p.a., il prossimo 14 maggio prende parte alla Notte dei Musei promossa da Roma Capitale, la manifestazione che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005 e che torna nella Città eterna dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria.

Per l’occasione, verrà prorogata proprio a sabato 14 la mostra “Alberto di Lenardo. Lo sguardo inedito di un grande fotografo”, l’esposizione dedicata a un autore del secondo Novecento rimasto letteralmente nascosto in soffitta e il cui lavoro è stato proposto per la prima volta al pubblico in questo progetto curato da Carlotta di Lenardo, nipote del fotografo, promossa dalla Regione Lazio e realizzata da LAZIOcrea in collaborazione con Creation.

Nel corso della Notte dei Musei, il pubblico potrà visitare la mostra gratuitamente anche in orario serale, dalle ore 20 alle ore 2.

Tutte le informazioni relative alla mostra sono disponibili sul sito wegil.it.

Informazioni

LA NOTTE DEI MUSEI – Sabato 14 maggio 2022. Musei aperti dalle ore 20 alle 2 (ultimo ingresso alle ore 1).

Ingresso 1 euro per accedere a ogni museo, salvo non sia diversamente indicato. L’ingresso nei Musei Civici sarà gratuito per i possessori della MIC Card.