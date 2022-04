Due artisti di Anagni in tv a The band: il programma musicale di Carlo Conti

“Il 22 aprile su Rai1 andrà in onda il nuovo programma “The Band” condotto da Carlo Conti e ci sarà anche un importante pezzo dell’Anagni musicale: i Gemini, che non hanno decisamente bisogno di presentazioni, saranno infatti tra le 16 band in gara che si sfideranno al Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Sono certo che tutta Anagni farà il tifo per i Gemini. Se lo meritano come artisti di grande talento” – questo il post di Daniele Natalia, Sindaco di Anagni, che annuncia la presenza degli artisti ciociari in televisione. Ricordiamo che l’esordio del programma televisivo, un talent show, andrà in onda alle 21:25.