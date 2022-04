Momenti di apprensione quelli vissuti dalla proprietaria di una cagnolina, allontanatasi la mattina di Pasqua in prossimità di Villa Ada.

Perde la cagnolina nel giorno di Pasqua, ritrovata in una scarpata grazie all’aiuto della Polizia Locale

Sono state due agenti della Polizia Locale del II Gruppo “Parioli”, in servizio di vigilanza nella zona, ad intervenire in soccorso della cittadina, che disperata chiedeva aiuto per ritrovare la sua “Soledad”, meticcia di 11 anni di età, che si era inoltrata nell’area del Forte Antenne, perdendo le sue tracce.

Le operanti si sono immediatamente attivate per cercare l’animale e , dopo aver recuperato le chiavi di accesso, al fine di perlustrare ogni angolo della zona, si sono immerse tra gli arbusti e la vegetazione presente, intraprendendo un impervio tragitto, fino a scendere attraverso un sentiero scosceso che sfociava in un’ampia vallata. Nel frattempo sopraggiungevano anche i Vigili del Fuoco, allertati precedentemente per un eventuale ausilio nelle operazioni di recupero del cane.

Dopo una lunga ricerca , finalmente il ritrovamento di Soledad che, spaventata ma in buona salute, è stata consegnata ai suoi affetti. Una storia che si è quindi conclusa felicemente, con l’intervento delle agenti che ha permesso di far trascorrere alla cittadina le festività pasquali insieme alla sua cagnolina.

La donna, sollevata, ha ringraziato calorosamente la pattuglia per la sensibilità e la determinazione dimostrate nel cercare di recuperare Soledad il prima possibile, fino a spingersi nelle zone più impraticabili, avendo intuito i pericoli in cui poteva incorrere l’animale.