Una scomparsa improvvisa che ha lasciato di stucco gli abitanti dei Castelli Romani. Si è infatti prematuramente spento Simone Massarut, giovane talento della musica, conosciuto a tutti nella zona di Velletri e dintorni. Un malore improvviso, seguito da alcune complicazioni, non gli ha lasciato scampo.

La scomparsa prematura di Simone Massarut

Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia di Simone Massarut, dopo la recente scomparsa. Il bassista era benvoluto da tutta la comunità dei Castelli Romani. Nato a Velletri, si era da poco trasferito ad Aprilia, assieme alla compagna. Un improvviso malore lo ha colpito, togliendogli tragicamente la vita. Simone ha lottato fino all’ultimo, e ci ha lasciato a poco più di 30 anni.

Il giovane e apprezzato musicista veliterno è scomparso poche ore fa, in seguito a un malore improvviso, che lo aveva colpito alcune settimane fa. In questi strazianti giorni ha lottato, ma le complicazioni non gli hanno lasciato scampo. Sono giorni tristi per i residenti dei Castelli Romani, che ne piangono la prematura scomparsa. Ci associamo alle condoglianze nei confronti della famiglia dell’artista. Nelle prossime ore saranno diramate le notizie in merito all’ultimo saluto a Simone Massarut.