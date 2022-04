Calendario civile del nostro Paese. Quest’anno ricorre il 77° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, si potrà finalmente tornare a stare insieme in piazza. Il 25 aprile è sicuramente una delle date più importanti deldel nostro Paese. Quest’anno ricorre il 77° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, si potrà finalmente tornare a stare insieme in piazza.

Il programma del 25 aprile 2022

La sezione Anpi di Colleferro “La Staffetta Partigiana” in collaborazione con il Comune di Colleferro, dopo le celebrazioni istituzionali a cui sarà dedicata la mattinata, ha organizzato un momento aggregativo in Piazza 25 marzo 1950 – Auditorium Fabbrica della Musica a Colleferro Scalo a partire dalle ore 16. Dopo l’apertura a cura di Anpi Colleferro, i saluti della vicepresidente dell’Anpi di Roma Marina Pierlorenzi e un intervento del sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, si darà spazio a presentazione di libri, dibattiti, banchetti di altre associazioni, tra le quali Emergency Colleferro, SPI Cgil Lega Valle del Sacco, Legambiente Anagni, stand gastronomico plastic free, uno stand della casa editrice People, attività per le bambine e i bambini.

Partigiane e 1943, con Amalia Perfetti coautrice del primo e Stefano Catone autore del secondo, entrambi i libri editi da “People” ci raccontano storie della nostra Resistenza, storie alcune molto note altre meno che ci consentiranno di ricordare donne e uomini a cui dobbiamo la nostra libertà. Alle 16:30 ci sarà la presentazione di, con Amalia Perfetti coautrice del primo e Stefano Catone autore del secondo, entrambi i libri editi da “People” ci raccontano storie della nostra Resistenza, storie alcune molto note altre meno che ci consentiranno di ricordare donne e uomini a cui dobbiamo la nostra libertà.