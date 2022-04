Anagni, Catalent. L’assessore Orneli: “Le regole attuali devono cambiare”

“Le regole attuali, come dimostra il caso dell’investimento annullato da Catalent, devono cambiare”. Così in una nota l’assessore regionale alle Attività Produttive, Paolo Orneli.

“Favorire gli investimenti produttivi è una nostra priorità assoluta. In questi anni la Regione ha finanziato in totale 83 progetti, tra Contratti di Sviluppo e Accordi per l’Innovazione, contribuendo con 32,5 milioni di euro a operazioni che hanno generato investimenti per oltre 830 milioni.

Bisogna trovare modalità più efficienti ed efficaci per tenere insieme la promozione degli investimenti e la tutela dell’ambiente – ha aggiunto Orneli – la caratterizzazione e la bonifica dei siti di interesse nazionale sono certamente una priorità assoluta, ma è altrettanto importante poter garantire agli investitori tempistiche certe per il completamento delle procedure autorizzative.

Su questo tema fin da ora c’è la nostra totale disponibilità a confrontarci con il Governo per trovare una soluzione condivisa. Siamo pronti a lavorare con l’azienda Catalent – ha concluso Orneli – per programmare nuovi investimenti produttivi sul sito di Anagni”

Foto di repertorio