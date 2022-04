Labico si è posta un Nuovo Obiettivo: Simone Petrucci Sindaco che si racconta ai nostri microfoni

Il Comune di Labico si appresta ad andare al voto, al prossimo 12 Giugno è fissata la scadenza per il rinnovo dell’ Amministrazione Comunale.

Questa volta, ed era tanto che non accadeva, si intravedono all’ orizzonte soltanto 2 liste elettorali e i Cittadini si troveranno davanti ad una scelta di grande responsabilità: confermare per altri 5 anni l’Amministrazione Comunale uscente o scegliere per il Cambiamento di governo.

Parliamo oggi con il Candidato Sindaco Simone Petrucci, espressione di una Lista Civica denominata Obiettivo Labico, un candidato che si definisce “Sindaco Cittadino ” .

Chi è Simone Petrucci ?

Giovane di 39 anni, dinamico e determinato, lavora per una Multinazionale Italiana, sposato con Alessandra e padre di due figli.

“Ho scelto di offrire la mia candidatura a Sindaco grazie al sostegno di un nutrito Gruppo di persone della Società Civile e di una squadra elettorale con le quali ho condiviso una necessità Improrogabile per il Paese dove viviamo. Il Miglioramento Sociale e Infrastrutturale del Paese, un Rinnovamento Sociale ed Urbanistico Inclusivo senza dover tutelare interessi privati particolari o politici”.

In poche parole come ti definiresti come persona davanti ad un Elettore ?

Sono un Cittadino Onesto e Umile che ha sempre messo al centro dei propri interessi la famiglia ed il lavoro ed ora l’impegno per il Paese che vorrei Amministrare con trasparenza e coinvolgimento popolare, sarò il Sindaco di Tutti.

Secondo te di cosa ha bisogno in particolare Labico Paese ?

Labico è un Paese rimasto indietro rispetto alle territorialità circostanti, è un Paese da Rinnovare partendo dal potenziamento dell’offerta delle strutture sportive e per il tempo libero, quelle scolastiche, promuovere la valorizzazione del settore enogastronomico e dei prodotti tipici locali, definire azioni programmatiche di Riqualificazione Urbana sia nel Centro Storico che nelle zone periferiche, quest’ultime completamente trascurate dall’ Amministrazione Comunale uscente.

Interi Quartieri senza servizi essenziali ( parco giochi, pet area, presidi medici, mobilità sostenibile) che soffrono con frequenza inaccettabile disagi di ogni natura, dalle mancate manutenzioni delle viabilità alla manzanza continua dell’ acqua.

In particolare rappresento i disagi della zona periferica di Colle Spina, il Quartiere più grande di Labico, dove abito con la mia famiglia. Inizieremo da Colle Spina e via via con tutti i Principali Quartieri periferici penso all’ Agrolatino a Valle Fredda, alle Vignole e a C. ne Falcone e al Centro Storico, cuore del Paese, dove io e la mia famiglia abbiamo scommesso per primi sulla rinascita commerciale con l’apertura del ristorante la Locanda del Castello.

Incontrerò insieme alla mia squadra i Cittadini offrendo loro Disponibilita’ e Lealtà, non faremo promesse di posti di lavoro, non parleremo di soluzioni magiche ed immediate ma di realizzazioni concrete e possibili senza mai denigrare personalmente i nostri avversari politici .

Il Nostro Obiettivo è il Miglioramento della qualità della vita dei Labicani.

Abbiamo ben presente cosa c’è e cosa serve ai Cittadini Labicani. Durante la Campagna Elettorale promuoveremo incontri con tutte le realtà Imprenditoriali, Commerciali, Artigianali e con le Associazioni presenti sul territorio che rappresentano una grande risorsa, offriremo durante gli incontri un “Contenitore delle Proposte”, uno strumento che raccoglierà le proposte dei Cittadini caratterizzando ancor di più la nostra Azione Amministrativa rendendola Partecipata.

Vi Aspettiamo il Giorno 7 Maggio dalle ore 10.30 in poi a Colle Spina per la presentazione dei Candidati e del programma elettorale della Lista Obiettivo Labico. Vi Aspettiamo numerosi, mi raccomando non mancate.