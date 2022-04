2022, il ritorno dei viaggi in crociera

Dopo due anni di stop, di viaggi rimandati, di capienza ridotte e di totale incertezza su attracchi e partenze, il 2022 si appresta ad essere incoronato come l’anno del ritorno del turismo crocieristico. Le stime dell’Italian Cruise Watch parlano di una crescita del comparto del +118%, arrivando quasi a toccare quelli che furono i livelli di traffico pre-pandemia e conferma il Mediterraneo leader indiscusso delle crociere con le partenze principali dai porti di Civitavecchia, Napoli, Genova e Palermo.

Breve storia delle crociere

I palazzi del mare con il tempo hanno allargato le loro offerte creando differenti opportunità di turismo a seconda delle esigenze dei viaggiatori. È luogo comune credere che la vacanza in crociera sia rivola ad un target ben specifico, come famiglie e over 50. Fino al secolo scorso poteva essere così. Tra punti cruciali che hanno portato alla svolta del “turista tipo” delle navi da crociera è senza dubbio l’uscita del telefilm, negli anni ’80, Love Boat. Il concetto di vacanza viene totalmente stravolto. La crociera non è più il lussuosissimo viaggio che in pochi possono permettersi, ma diventa molto più abbordabile e interessante.

Dieci anni dopo, le compagnie di armatori cercano ti intercettare sempre più clienti creando momenti di svago sulle loro navi. Le famiglie ne sono entusiaste. Mentre i più piccoli si divertono al miniclub, i grandi fanno altrettanto nei casinò, ristoranti, teatri, piscine e negozi a bordo. Buffet infiniti, cibo a tutte le ore, feste e grandi eventi. Navi che sembrano città, sempre più grandi e sempre più belle.

Le crociere tematiche

Cosa si poteva fare di più? Agli albori del nuovo millennio le compagnie navali sono davvero tante e la concorrenza è spietata. È l’inizio della corsa alla costruzione della “nave più grossa”. Il primato tutt’ora è della Royal Caribbean con una flotta di navi che possono ospitare fino a 7.000 persone. Annoiarsi a bordo è impossibile. Campi da golf, basket, cinema all’aperto, free climbing, simulatori di surf, spa, gallerie del vento. Una settimana è decisamente poca per poter godere di tutti i servizi.

L’ultima idea per conquistare anche i turisti più esigenti sono le crociere tematiche. La sola nave non basta più ed ecco che la tendenza maturata, dopo due anni di covid, è rendere magica l’esperienza a bordo organizzando crociere specifiche sulla base di ben delineati interessi.

Come nascono le crociere a tema

Le rotte delle navi seguono diversi itinerari. A seconda della stagione, le navi da crociera si muovono da un continente all’altro alla rincorsa del bel tempo. In Italia siamo fortunati, motivo per il quale il paese può contare su un turismo che va da aprile fino alla fine di ottobre.

Le crociere a tema possono essere organizzate in due differenti momenti. Il primo è durante la fase di riposizionamento, vale a dire, ad esempio, quando la nave lascia l’Europa per l’America. Per non perdere i soldi, le compagnie propongono viaggi promozionali o tematici. Spesso la navigazione dura giorni e non c’è momento migliore per organizzare corsi, workshop ed eventi di vario tipo. La crociera tematica può essere organizzata anche una volta nel corso della stagione, così da permettere agli interessati di partecipare senza dover arrivare dall’altra parte del mondo.

Riguardo ai temi, c’è l’imbarazzo della scelta. Tra quelli che vanno per la maggiore ci sono le crociere musicali. Durante questi viaggi si ha la possibilità di stare a contatto con i propri cantanti e vip preferiti, ascoltare musica dal vivo, prendere parte a concerti ed eventi unici. Format molto in voga, tant’è che anche durante l’ultima edizione di Sanremo alcuni ospiti del Festival si sono esibiti a bordo di una nave da crociera in collegamento con l’Ariston.

Il boom delle crociere per single

Ovviamente non possono mancare crociere interamente dedicate a film e telefilm che hanno fatto la storia. Una di queste è la crociera dedicata a Star Trek. Sette giorni dove i passeggeri si immergeranno completamente nella famosissima serie, diventandone parte dello spettacolo.

Le crociere per single sono invece l’occasione per fare nuove amicizie, passare del tempo in compagnia e, magari, incontrare l’amore della vita. Sono crociere strutturate in modo tale che i momenti aggregativi siano molteplici e disparati come escursioni, laboratori, gare sportive e serate a tema.

Per chi ama l’avventura l’ideale sono le crociere esplorative. Gli itinerari sono perfetti per gli amanti della flora e della fauna e dell’avventura. Tra le mete più affascinanti l’Antartide e l’Artico, alla scoperta dei ghiacciai e della natura incontaminata.

Infine, le crociere gastronomiche per un viaggio sensoriale completo. Ci sono crociere che offrono la possibilità di assaggiare i piatti dei migliori chef stellati che cucinano a bordo della nave per l’intero viaggio. Altre crociere interamente dedicate al vino dove le tante degustazioni scandiscono le giornate di navigazione.