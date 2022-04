Ciociaria. Domani 20 aprile sospensione idrica in molti Comuni: tutte le info

Dal portale di Acea si apprende che domani, 20 aprile 2022, si verificherà una sospensione idrica in molti comuni del Cassinate: ecco quanto riportato.

Cassinate, sospensione idrica in molti Comuni: le info

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla condotta adduttrice, mercoledì 20 aprile si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Ausonia : zona Selvacava, località Correano, località Trifolle.

: zona Selvacava, località Correano, località Trifolle. Comune di Belmonte Castello : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Campodimele : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Cassino : Abbazia Monte Cassino e zone limitrofe.

: Abbazia Monte Cassino e zone limitrofe. Comune di Castro dei Volsci : centro storico.

: centro storico. Comune di Castrocielo : centro storico e parte alta del Comune.

: centro storico e parte alta del Comune. Comune di Colle San Magno : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Esperia : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Falvaterra : frazione Valle Moritola.

: frazione Valle Moritola. Comune di Pastena : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Pico : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Piedimonte San Germano : parte alta del Comune.

: parte alta del Comune. Comune di Pontecorvo : frazione Tordoni e frazione Sant’Oliva.

: frazione Tordoni e frazione Sant’Oliva. Comune di Roccasecca : centro storico e parte alta del Comune.

: centro storico e parte alta del Comune. Comune di Terelle : intero territorio comunale.

: intero territorio comunale. Comune di Villa Santa Lucia: centro storico e parte alta del Comune.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto in tarda serata, salvo imprevisti.

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

