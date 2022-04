Roma, terribile incidente sulla Cristoforo Colombo: morta una donna

Alle ore 01:20 circa di questa notte, 19 aprile 2022, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la Squadra Operativa 11/A del distaccamento Eur e il Carro Fiamma, in Via Cristoforo Colombo incrocio Via di Grotta Perfetta per un incidente stradale.

Roma, terribile incidente sulla Cristoforo Colombo: donna in codice rosso

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, con l’utilizzo del Divaricatore e Cesoie hanno estratto una persona di sesso femminile dalle lamiere; la donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, dove però è deceduta.

Sul posto anche i Carabinieri, per quanto di loro competenza.