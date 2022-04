Brutto incidente in una delle piste di motocross di Nettuno. Un bambino di soli 8 anni, di Valmontone, è stato trasportato di corsa in Ospedale.

Brutto incidente in una pista di motocross di Nettuno: grave bimbo di Valmontone

Ancora non sono molto chiare le dinamiche del sinistro avvenuto in una pista di motocross di Nettuno. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che il piccolo, in sella alla sua moto, sia caduto e abbia sbattuto la testa a terra rimanendo ferito in modo grave.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 ma, vedendo la gravità della situazione, hanno subito allertato l’eliambulanza per trasportare il piccolo presso l’ospedale San Camillo di Roma. Attualmente si troverebbe in terapia intensiva.

Alla pista di motocross sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Nettuno