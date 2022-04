Lutto ad Anagni, è morto il maestro Egidio Ambrosetti

Brutta notizia per la comunità di Anagni. Nelle scorse ore è venuto a mancare il maestro Egidio Ambrosetti. Aveva 66 anni.

È morto Egidio Ambrosetti: lo scultore di Padre Pio

Lascia la moglie e due figli. È morto il maestro Egidio Ambrosetti, artista molto stimato nella comunità di

Anagni. A darne notizia il suo amico, Sante De Angelis, che attraverso i social ha voluto ricordarlo così:

“Accettiamo la carezza di Dio, quella che lui ci fa con le mani tenere e il cuore dolce di Egidio. Per ricordarci che non siamo soli nel dolore, perché lui ci sta accanto in questo duro momento di sconcerto. Gesù ci ama e soffre con noi e per noi. Egidio – scrive su facebook Sante De Angelis – è con Gesù, e se Gesù è con noi, Egidio sarà sempre con noi.”

Le opere di Egidio Ambrosetti

Il maestro Ambrosetti è noto ovunque quale più autentico e pressoché esclusivo “Scultore di Padre Pio”. Le sue statue si trovano in tantissime zone, tra queste: Anagni (Fr) – Torretta di Crucoli (Kr) – Amorosi (Bn) – Nizza (Francia) – Torrecuso (BN), Ferentino (FR) – Aiello Calabro (Cs), ma anche all’estero, come a Cork in Irlanda.