Artena, è scontro sul punto dei parcheggi a pagamento

Ad Artena è tornato il Consiglio comunale. Nel pomeriggio di giovedì 14 aprile, i Consiglieri comunali del comune lepino sono tornati a riunirsi al Granaio Borghese. Quattro i punti all’ordine del giorno, tre dei quali approvati all’unanimità. Il Commissario Orecchio non ha partecipato al Consiglio. Approvati all’unanimità i regolamenti approvati riguardano l’istituzione dei parcheggi rosa e il corpo di Polizia locale. Approvata all’unanimità anche la convenzione con il Comune di Lariano per provare a chiedere 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana.

Scontro sul punto dei parcheggi a pagamento

Maggioranza e opposizione si sono scontrate su un solo punto: i parcheggi a pagamento. “Ieri in Consiglio Comunale si è finalmente manifestato quello che diciamo da mesi: la maggioranza Artena Rinasce non esiste più – ha affermato la Consigliera Silvia Carocci nelle ore successive il Consiglio comunale – Il regolamento per istituire i parcheggi a pagamento non è passato perché la votazione è finita in totale parità: ai sette voti favorevoli della maggioranza abbiamo contrapposto i sette voti contrari della minoranza ed è finita in un nulla di fatto. A questo punto la decisione sull’istituzione dei parcheggi a pagamento fortemente voluta dagli ormai ex assessori deve essere rivista”.

“Da gennaio ad oggi sono entrati appena 5.000 euro dai ticket a fronte dei quasi 40.000 euro che teoricamente dovrebbero entrare tenendo conto delle stime fatte lo scorso anno nel previsionale 2021 – ha continuato la Consigliera – Le strisce blu introdotte solo ed esclusivamente per far fronte ai gravi problemi di bilancio del Comune di Artena sono solo l’ennesima tassa a carico degli artenesi considerando che non abbiamo servizi, non abbiamo strutture ricettive e che le multe delle strisce blu dalle quali sono entrati oltre 10.000 euro hanno come destinatari solo i nostri cittadini. Un punto importante discusso ieri, voluto dal Commissario Prefettizio, è invece quello che ha riguardato la Convenzione con il Comune di Lariano per partecipare ad un bando PNRR sulla rigenerazione urbana che se venisse accolto ci permetterebbe di ottenere un finanziamento di 2.5 milioni di euro su cui noi abbiamo chiesto un impegno per centro storico ed il Palazzetto dello Sport”.

“Quello che ci rammarica molto del Consiglio di ieri è che dopo mesi di fermo, siamo tornati a riunirci e nonostante abbiamo presentato diverse mozioni ed interrogazioni sui problemi della città come i lavori di Via della Cona che sono fermi, i problemi delle frane al centro storico, la voragine di Piazza della Vittoria, i fondi del PNRR, il Presidente del Consiglio Comunale Alfonso De Angelis ha deciso di non inserirli nella discussione che si è concentrata solo sui Regolamenti – ha concluso la Carocci – Questo è un comportamento che non fa certo onore a chi dovrebbe presiedere con imparzialità il Consiglio Comunale e garantire le prerogative di tutti i consiglieri che in quell’assemblea rappresentano i cittadini”.