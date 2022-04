Concorso Ministero Giustizia 2022: distribuzione posti

Due sono i bandi: uno per diplomati, l’altro per laureati. Le assunzioni saranno così distribuite:

750 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale seconda, Fascia economica F2, e di 3.000 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale seconda, Fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia: BANDO

1.660 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia: BANDO

Le figure richieste invece sono le seguenti:

180 tecnici IT senior

200 tecnici di contabilità senior

150 tecnici di edilizia senior

40 tecnici statistici

1.060 tecnici di amministrazione

30 analisti di organizzazione

280 tecnici IT diplomati

400 tecnici di contabilità junior

70 tecnici di edilizia junior

3.000 operatori data entry

Requisiti

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso dei requisiti indicati sui bandi

possesso di diploma o laurea in base al profilo professionale per il quale si concorre

età non inferiore a 18 anni

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce

qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

godimento dei diritti civili e politici

inclusione nell’elettorato politico attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale

assenza di condanne penali

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva

Le prove

Il primo step sarà rappresentato dalla valutazione dei titoli. Quindi ci sarà una prova scritta che sarà però riservata a un numero massimo di candidati pari a 20 volte il numero dei posti a concorso per ciascun profilo e per ciascun codice di concorso

Come candidarsi

Come inviare la candidatura per il concorso Ministero Giustizia 2022 che mette a disposizione 5.410 per diplomati e laureati? La procedura sarà esclusivamente telematica attraverso l’apposita piattaforma Per candidarsi occorre essere in possesso di SPID.

Foto di repertorio