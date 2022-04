Sono state investite due persone poco fa in via Fontana Bracchi, a Colleferro.

Incidente a Colleferro, in via Fontana Bracchi

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 15 aprile 2022. Sul posto sono attualmente presenti Carabinieri e Polizia Locale. Una signora, di circa 60 anni, è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza e, da quanto testimoniato, era cosciente al momento dell’arrivo del personale sanitario. Soccorsa anche l’altra persona, della quale finora non si hanno altre notizie.

Si registrano problemi per la viabilità in tutta la zona, in particolare verso via Colle Bracchi. Potrebbero seguire aggiornamenti.