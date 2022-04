Sono state investite due persone poco fa in via Fontana Bracchi, a Colleferro.

Incidente a Colleferro, in via Fontana Bracchi

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 15 aprile 2022. Sul posto sono attualmente presenti Carabinieri e Polizia Locale. Una signora, di almeno una 60ina di anni, è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118; lievemente ferito un uomo che si trovava con lei.

Da quanto testimoniato, la donna era cosciente e lo è rimasta anche quando è salita sull’ambulanza.

Si registrano problemi per la viabilità in tutta la zona, in particolare verso via Colle Bracchi. L’esatta dinamica del sinistro è ora al vaglio delle Forze dell’Ordine.