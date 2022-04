Tragedia a Trastevere, donna trovata morta su una panchina

Ennesima tragedia della solitudine e dell’indifferenza: una donna di 65 anni, senza fissa dimora, è stata trovata priva di vita su una panchina in piazza Mastai, in zona Trastevere.

Tragedia a Trastevere, morta una donna su una panchina

La tragedia è accaduta all’alba di mercoledì scorso, 13 aprile 2022: la donna, di 65 anni, è stata trovata priva di vita sulla panchina dove era solita passare la notte insieme ad altri clochard. Sono state le altre persone lì presenti ad allertare i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna. Sul corpo non sono evidenti segni di violenza; la donna sembrerebbe essere morta a causa di un arresto cardiocircolatorio. Gli agenti della Polizia di Stato hanno comunque provveduto a sentire dei testimoni.

