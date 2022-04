Ciociaria. Il bollettino Covid di oggi, 15 aprile: ecco tutti i dati

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i dati di oggi, 15 aprile 2022, appena inviati dalla ASL di Frosinone.

Ciociaria, il bollettino Covid di oggi

A fronte dei 2.564 tamponi effettuati in provincia di Frosinone, sono stati registrati 497 nuovi casi e 644 negativizzati. Per fortuna, non è stato riportato nessun decesso. Il totale dei ricoverati è di 62 casi.

Ecco di seguito la tabella con tutti i dati di oggi, comune per comune: