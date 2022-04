Brutto incidente sulla via Casilina, nella zona di Torrice. Rimane coinvolta una donna di 47 anni elitrasportata in ospedale.

Brutto incidente sulla via Casilina

Il tutto è successo ieri, intorno all’ora di pranzo. Sulla via Casilina, nel comune di Torrice, c’è stato un brutto incidente che ha visto coinvolta una donna di 47 anni. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che la 47enne abbia avuto un improvviso malore e sia uscita fuori strada.

L’impatto non solo è stato forte, ma anche fatto si che la macchina iniziasse a carambolare. La donna ha riportato delle ferite piuttosto serie tanto che i sanitari del 118, giunti sul posto tempestivamente, hanno subito allertato l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza verso l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, in codice rosso.

Sul luogo del sinistro si sono portati anche i Vigili del Fuoco di Frosinone ed i Carabinieri.