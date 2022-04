Nuovo bando del concorso unico Ripam 2022: 1956 assunzioni

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è uscito il nuovo bando del concorso unico Ripam 2022 che mette a disposizione 1956 posti tra Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia e Ministero dell’Istruzione.

Per coloro che saranno selezionati è previsto un contratto a tempo determinato di 18 mesi e parziale (diciotto ore settimanali), in vari ruoli presso le varie sedi di Italia che i Ministeri vantano.

La selezione, a cura della Commissione Ripam – Formez PA, è rivolta prioritariamente a soggetti in possesso di laurea, diploma o licenza media (a seconda dei profili) che siano già tirocinanti e inquadrati nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i Ministeri interessati dalla procedura di concorso.

Requisiti

I requisiti generali, comuni dunque a tutti i profili, sono i seguenti:

essere o essere stati tirocinanti nell’ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’istruzione nelle Regioni previste dall’art. 50-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

cittadinanza italiana, della UE o altre categorie (scorrete il bando per sapere quali)

avere un’età non inferiore ai diciotto anni

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego

godimento dei diritti civili e politici

inclusione nell’elettorato politico attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana

titolo di studio specificato sul bando a seconda del profilo di interesse

Come candidarsi

Per candidarsi per il nuovo bando concorso unico Ripam 2022 per 1956 assunzioni la procedura è esclusivamente telematica. Gli interessati dovranno compilare lo specifico modulo accedendo con lo SPID. Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 14 del 9 maggio 2022.