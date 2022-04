Con la nota 13671 il ministero dell’istruzione ha indicato il 27 aprile come data di apertura

per la partecipazione al bando ATA 24 mesi che dovrà essere pubblicato dagli uffici

scolastici regionali entro il 26 aprile.





La domanda di partecipazione potrà es sere inviata esclusivamente tramite il portale di

Istanze On Line, dal 27 aprile al 18 maggio, dal personale ATA che abbia maturato 24

mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio nel medesimo profilo. I periodi di servizio possono

anche non essere continuativ i, le frazioni di mese vengono tutte sommate e si calcolano

come un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residuo superiore a 15 giorni si considera

come mese intero. La provincia nella quale si può presentare domanda è esclusivamente

quella di servizio o quella in cui si è presentata domanda di graduatoria di istituto.





Come di consueto, USB Scuola è a disposizione degli iscritti e di chi si iscrive per aiutare

nella compilazione della domanda di partecipazione al bando.