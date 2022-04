Meteo nelle province di Roma e Frosinone 15, 16 e 17 aprile 2022: qual è il tempo per Pasqua?

Tempo soleggiato e stabile nella provincia di Roma e Frosinone. Cambierà nel week-end? Andiamo a scoprire quali sono le previsioni meteo previste per venerdì, sabato e domenica rispettivamente 15, 16 e 17 aprile 2022 sempre nella zona della Capitale e della Ciociaria.

Previsioni meteo 15-16-17 aprile 2022 in provincia di Frosinone

Venerdì: cieli in prevalenza poco nuvolosi. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3468m.

Sabato: cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3267m.

Domenica: tempo soleggiato. Previsto bel tempo tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2491m.

Previsioni meteo 15-16-17 marzo 2022 in provincia di Roma

Venerdì: cieli in prevalenza poco nuvolosi. Non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3494m.

Sabato: giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi. Prevista pioggia fino a 1 mm. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3266m

Domenica: Previsto bel tempo tutto il giorno. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2638m.