Continua il processo ai fratelli Bianchi, imputati per l’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto a Colleferro il 6 settembre 2020. Come riporta Il Messaggero, Marco e Gabriele sono stati condannati anche in appello per tentata estorsione e spaccio.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Roma, alleggerendone la pena. Adesso è di 4 anni e 6 mesi di reclusione, mentre lo scorso anno era di 5 anni e 4 mesi: una riduzione pari a 8 mesi.

I fatti

La sentenza riguarda i fatti avvenuti tra il 2019 e il 2020, tra Velletri e Lariano. I due fratelli di Artena sono stati condannati poiché all’epoca si sarebbero occupati di traffici quali la gestione di droga e il tentativo di recupero illegale di crediti, avvenuto tramite minacce e percosse.

L’avvocato dei fratelli Bianchi è in attesa delle motivazioni per eventualmente prendere le contromisure.

Intanto, è di pochi giorni fa la triste notizia di una nuova rissa avvenuta nei dintorni della zona della movida di Colleferro, dove la sorveglianza è aumentata.