Si preannuncia una gara ad alta tensione quella di Conference League tra Roma e Bodo Glimt. Chi vince passa alle semifinali della competizione europea, ma dopo i dissapori della partita di andata, il ritorno sembra quanto mai da attenzionare.

Ricapitoliamo brevemente

Durante l’andata, in Norvegia, ci sono stati continui battibecchi tra il preparatore dei portieri della formazione giallorossa e il mister della squadra di casa. Knutsen, l’allenatore del Bodo, ha lamentato di essere stato insultato per tutta la partita, asserendo che ci sarebbe anche un video, e ha colpito a fine partita Nuno Santos. Intanto, la Uefa ha squalificato entrambi. Disordini anche da parte dei tifosi norvegesi, che hanno accolto Mourinho con una palla di neve. Quest’ultimo si stava cortesemente recando a firmare gli autografi e farsi fare foto con i tifosi norvegesi più piccoli, ma ha (saggiamente) deciso di fare retro marcia dopo che gli è stata lanciata una palla di neve. Palle di neve anche dagli spalti, che hanno colpito Abraham, il centravanti della Roma.

Insomma, dopo tutte queste polemiche, i tifosi giallorossi “le hanno promesse”. Gira infatti in rete l’avvisaglia di “andare a rompere le scatole” al team norvegese, disturbando il loro sonno con continui colpi di clacson sotto l’albergo dove alloggia la formazione norvegese. Il Bodo ha scelto di allenarsi a Formello, sede della Lazio, e questo ha contribuito a far salire gli animi. Dal canto suo, la sicurezza capitolina ha raddoppiato gli steward allo stadio Olimpico, che passeranno dai 400 agli 800. A Roma sono attesi circa 1500 tifosi norvegesi e già stasera si temono disordini. La speranza è che la partita faccia parlare solo per il risultato in campo e non succeda nulla al di fuori.

Non è mai bello, ma di certo questo è il periodo peggiore per dare uno spettacolo orrendo fuori dal campo. Ovviamente, la speranza è che la formazione italiana si faccia valere sul lato sportivo.