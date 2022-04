Leonardo aveva solo 17 anni quando è morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto lungo Corso Francia, a Roma, lo scorso 7 aprile.

Leonardo, morto a soli 19 anni su Corso Francia: si indaga per omicidio stradale

Proseguono le indagini della Polizia di Roma Capitale per cercare di stabilire la precisa dinamica del terribile incidente avvenuto su Corso Francia nel quale ha perso la vita il giovane Leonardo, di soli 19 anni. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto, poi il tremendo sinistro che non gli ha lasciato scampo, nonostante l’arrivo dei soccorsi. Le indagini si stanno concentrando soprattutto sulle immagini riprese dalle telecamere della zona.

La famiglia, insieme agli agenti della Polizia Locale, cercano ulteriori testimoni, che magari possano descrivere le condizioni dell’asfalto o l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, in Procura è stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale.

Il pm titolare dell’indagine potrebbe decidere di disporre una perizia, al fine di analizzare lo stato del manto stradale. Al momento, stando a quanto riportato da un testimone, si ipotizza che a causare la morte del 19enne sarebbe stato un dosso sull’asfalto, residuo di un precedente cantiere Acea allestito per riparare una voragine che si era aperta proprio su Corso Francia. La buca, ora, sembrerebbe essere stata riparata, nelle ore immediatamente successive al terribile incidente.

