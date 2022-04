Ciciliano, la terra continua a tremare nella notte: registrate altre tre leggere scosse

Dopo il terremoto registrato poco dopo le 21.00 di ieri sera, 11 aprile 2022, a Ciciliano, sono seguite altre tre scosse, anche se di bassa magnitudo e per questo non facilmente percepibili. Nella giornata di ieri, inoltre, era stata registrata anche un’altra scossa, nei pressi di Colonna, sempre in provincia di Roma.

Ecco i dati dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

I dati dell’INGV

Attestata la scossa principale di magnitudo 3.4, ne sono seguite altre tre, anche se di bassa magnitudo:

ore 22:29, scossa di magnitudo 1.2, avvenuto nella zona 2km SW di Ciciliano, ad una profondità di 9 km;

ore 23:34, terremoto di magnitudo 1.5, avvenuto nella zona 3 km SW Ciciliano,stessa profondità della scossa precedente;

ore 02:52, scossa di magnitudo 1.1, avvenuto nella zona 2 km SW Ciciliano, stessa profondità.

Al momento, non risultano danni a cose o persone. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio