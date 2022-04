Tragico incidente sulla Frosinone-Mare: Angelo muore dopo nove giorni a soli 28 anni

Non ce l’ha fatta Angelo De Santis, autista 28enne del 118, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale sulla Frosinone-Mare lo scorso 2 aprile.

Incidente sulla Frosinone-Mare: Angelo muore dopo 9 giorni

Il sinistro si è verificato il 2 aprile scorso, quando il 28enne stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Il giovane si trovava sulla strada di Fondi quando, per cause non ancora del tutto chiarite, ha perso il controllo della sua auto, andandosi a scontrare contro un’altra vettura che transitava sulla corsia opposta.

Le condizioni del 28enne sono apparse disperate sin da subito: il giovane era stato stabilizzato e poi trasportato all’ospedale di Latina, dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Poi, ieri, 11 aprile 2022, è stato dichiarato il decesso.

Angelo De Santis abitava a Sonnino con la moglie e i figli. Le più sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.

Foto di repertorio