Fiumicino. Ciclista investito da un furgone: è in pericolo di vita

Un bruttissimo impatto quello di ieri mattina, 10 aprile 2022, sull’Aurelia, in zona Aranova: un ciclista di 55 anni è ora in pericolo di vita, dopo essere stato investito da un furgone.

La vicenda

Immediati i soccorsi. Sul posto, è giunto il personale medico del 118, coadiuvato da un’eliambulanza che tra trasportato l’uomo al policlinico Gemelli. Stando ad una prima ricostruzione, il conducente alla guida del furgone non avrebbe rispettato l’obbligo di precedenza prima di immettersi sull’Aurelia. La strada è stata chiusa per diverso tempo. Il ciclista è tuttora ricoverato a Roma, in condizioni molto gravi.

Al momento, l’esatta ricostruzione del sinistro stradale è al vaglio dei Carabinieri. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio