COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 7.076 TAMPONI MOLECOLARI E 18.752 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 25.828 TAMPONI, SI REGISTRANO 3.780 NUOVI CASI POSITIVI (-2.635), SONO 15 I DECESSI (+10), 1.199 I RICOVERATI (+54), 68 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +5.460 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 14,6%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.216.

***QUARTA DOSE: DOMANI PARTIRANNO LE PRIME SOMMINISTRAZIONI A RIETI E SUCCESSIVAMENTE IN TUTTE LE ALTRE ASL. SARA’ POSSIBILE, A PARTIRE DAI PROSSIMI GIORNI, PRENOTARE SECONDO LE CONSUETE MODALITA’ OPPURE PRESSO IL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE O LE FARMACIE. SI RICORDA CHE LA VACCINAZIONE CON 4 DOSE E’ RIVOLTA A OVER 80 E OVER 60 CHE RIENTRINO NELLE CATEGORIE DI FRAGILITA’ INDIVIDUATE DAL MINISTERO. RICORDIAMO INOLTRE CHE CHI E’ STATO POSITIVO DOPO LA TERZA DOSE (BOOSTER) E’ ESENTATO DAL NUOVO RICHIAMO”

* TEAM MEDICO SPALLANZANI: ARRIVATI PRESSO L’OSPEDALE DI SIGHET AL CONFINE TRA ROMANIA E UCRAINA.

* TEAM PERSONALE DI ARES 118 E DEL BAMBINO GESU’: E’ RIENTRATO DAL CONFINE TRA POLONIA E UCRAINA. VENERDI’ E’ PREVISTO UN NUOVO VOLO. SONO GIUNTI I COMPLIMENTI DEL TEAM SANITARIO DELLA NORVEGIA SU GESTIONE EMERGENZA UCRAINA.

* AUTISMO: concluso anche il secondo weekend di ‘Aprile Blu’ il mese dedicato ai disturbi dello spettro autistico con visite nella fascia 0-6 anni e tutte le informazioni presso tutte le Asl del territorio. Tutte le info su Salutelazio.it

***UCRAINA: attivi a Roma gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 15.200 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.

* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800 .

***Superata quota 13 milioni e 390 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.

***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

I dati dalle ASL Roma

Asl Roma 1 : sono 801 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

: sono 801 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 2 : sono 563 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

: sono 563 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3 : sono 852 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

: sono 852 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4 : sono 118 i nuovi casi e 2 decesso nelle ultime 24h.

: sono 118 i nuovi casi e 2 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 321 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I dati dalle province

Nelle province si registrano 738 nuovi casi :

Asl di Frosinone : sono 192 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

: sono 192 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina : sono 289 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

: sono 289 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti : sono 134 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

: sono 134 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 123 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.