Tragedia a Sabaudia. Investito da un’auto: morto ex Carabiniere

Tragico incidente a Sabaudia questa mattina, 11 aprile 2022: un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un’auto.

Tragedia a Sabaudia, morto un 80enne investito da un’auto

Un uomo è morto dopo essere stato investito questa mattina alle 9:00 a Sabaudia, nei pressi dell’incrocio tra via Garibaldi e via Duca della Vittoria. La vittima è un ex Carabiniere di 80 anni in pensione. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

