Di seguito, il comunicato stampa di GN Arce.

Il comunicato stampa

Durante la giornata della Domenica delle Palme i ragazzi di Gioventù Nazionale Arce hanno donato uova pasquali ai bambini e alle bambine che si trovavano in piazza Umberto I. Tanta la partecipazione e tantissimi i sorrisi di gioia dei più piccoli che hanno ricevuto il dolce ragalo.

“Per il periodo pasquale, all’insegna delle tradizioni e l’amore per la famiglia, abbiamo scelto di adoperarci con questa iniziativa per far splendere i sorrisi dei più piccoli che sono stati i più colpiti da questi duri anni di pandemia – Spiega Caparrelli, pres. GN Arce -. Con l’avvento della primavera e con l’arrivo della Pasqua ci sembrava il modo migliore per renderli felici”.

“Il nostro attaccamento alla realtà locale non poteva che indurci a pensare un evento anche per il periodo pasquale – afferma Conte, dirigente Prov. Gioventù Nazionale -, dopo il grande sostegno ricevuto dalla popolazione arcese in ogni iniziativa da noi promossa, questa volta abbiamo voluto dedicare l’attenzione ad una fascia d’età che sarà il futuro del nostro Paese. Il nostro sguardo è rivolto sempre oltre e ci riempie d’orgoglio far felice, con un piccolo gesto, le nuove generazioni”.

“Abbiamo voluto fare questo gesto anche per sensibilizzare su quanto sia importante regalare momenti del genere ai più piccoli.” -Spiega Rocco Marzilli, dirigente Regionale di Gioventù Nazionale- “Gli ultimi anni di pandemia, gli sviluppi bellici e le tante incertezze di questi tempi hanno anche e soprattutto un impatto su di loro, nel nostro piccolo, abbiamo voluto mitigare la pesantezza di questo periodo”