Colli Aniene. Ventenne trovato gravemente ferito, è in coma: cosa è successo a Matteo?

Si chiama Matteo Valentini, ha poco più di 20 anni e da venerdì 8 aprile si trova in coma farmacologico, ricoverato in prognosi riservata presso il Policlinico Umberto I. Al momento, non si sa cosa sia successo al ragazzo.

La vicenda

Matteo è stato ritrovato gravemente ferito la notte di venerdì 8 aprile in zona Colli Aniene, a Roma. Il giovane presentava diverse fratture alla scatola cranica, una ferita profonda sulla testa e il naso rotto. A dare l’allarme, stando a quanto riportato, è stato un passante: il personale sanitario del 118 ha immediatamente condotto il giovane in codice rosso prima al Pertini poi all’Umberto I, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Non si sa però cosa sia successo e al momento, indagano gli agenti della Polizia di Stato di San Basilio, che stanno cercando di ricostruire la vicenda anche attraverso le immagini delle telecamere della zona.

Non si esclude che il ragazzo sia rimasto coinvolto in un incidente stradale, come che sia stato vittima di un pestaggio. La famiglia ha diffuso vari appelli su diversi gruppi social, chiedendo cosa sia veramente successo a Matteo.

Chiunque avesse visto o sapesse qualcosa, è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio