Si segnala che la stazione di Civitavecchia Sud sarà chiusa per tre ore nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 aprile. Ecco tutte le info.

Le info

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, previste in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 1:00 di giovedì 14 aprile, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.

Foto di repertorio